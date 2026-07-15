Merck en hausse après l'annonce par son partenaire Kelun-Biotech des résultats positifs d'une étude sur le Keytruda dans le cancer du poumon

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15 juillet - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Merck

MRK.N gagne 2,59 % à 123,91 dollars en pré-ouverture

** Son partenaire Kelun-Biotech a annoncé mardi qu’une étude de phase avancée portant sur son médicament anticancéreux expérimental sac-TMT, associé au Keytruda de Merck, avait atteint son objectif principal chez des patients atteints d’un cancer du poumon avancé en première intention dont les tumeurs ne présentaient pas d’expression du PD-L1

** Kelun précise que cette association a permis aux patients de vivre plus longtemps sans aggravation de leur maladie par rapport au Keytruda associé à une chimiothérapie, et qu’elle a montré une tendance positive en termes de survie globale

** Selon Kelun, cette étude est le premier essai de phase avancée portant sur une association entre un conjugué anticorps-médicament et une immunothérapie à avoir atteint son objectif principal dans ce contexte de traitement de première intention du cancer du poumon

** « Ces données confirment le potentiel de l’association sac-TMT et Keytruda pour rivaliser avec les traitements de référence actuels chez une population plus large de patients atteints d’un cancer du poumon en première intention », a déclaré Akash Tewari, analyste chez Leerink Partners

** Par ailleurs, MRK a annoncé mercredi que son médicament anticancéreux Keytruda avait atteint son objectif principal dans le cadre d’une étude de phase avancée portant sur le cancer de l’endomètre avancé ou récidivant

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 15 % depuis le début de l'année