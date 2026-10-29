 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Merck en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel et publié des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 14:58

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

29 octobre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Merck

MRK.N progresse de 5,4 % à 148,57 dollars

** Le géant pharmaceutique relève ses prévisions de bénéfice annuel, les situant désormais dans une fourchette de 2,77 à 2,82 dollars par action sur une base ajustée, contre une fourchette précédente de 2,66 à 2,76 dollars

** Il annonce un BPA ajusté de 2,49 dollars par action au troisième trimestre, dépassant les prévisions de Wall Street qui s'établissaient à 2,08 dollars par action, selon les données compilées par LSEG

** Affiche un chiffre d'affaires de 18,1 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 17,3 milliards de dollars

**En tenant compte des fluctuations en cours de séance, l'action MRK affiche une hausse de 40 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MERCK
147,630 USD NYSE +4,58%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 970 +1,05%
TOTALENERGIES
84,6 +1,20%
2CRSI
26,8 -2,62%
Pétrole Brent
113,81 -0,46%
SOITEC
133 +8,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank