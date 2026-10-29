Merck en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel et publié des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Actualités)
29 octobre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Merck
MRK.N progresse de 5,4 % à 148,57 dollars
** Le géant pharmaceutique relève ses prévisions de bénéfice annuel, les situant désormais dans une fourchette de 2,77 à 2,82 dollars par action sur une base ajustée, contre une fourchette précédente de 2,66 à 2,76 dollars
** Il annonce un BPA ajusté de 2,49 dollars par action au troisième trimestre, dépassant les prévisions de Wall Street qui s'établissaient à 2,08 dollars par action, selon les données compilées par LSEG
** Affiche un chiffre d'affaires de 18,1 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 17,3 milliards de dollars
**En tenant compte des fluctuations en cours de séance, l'action MRK affiche une hausse de 40 % depuis le début de l'année
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