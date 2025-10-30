Merck devrait annoncer un bénéfice par action et un chiffre d'affaires trimestriels en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le BUZZ publié mercredi sans changement)

30 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments Merck & Co MRK.N ont baissé de 0,9% mercredi avant la publication du rapport trimestriel avant l'ouverture du marché jeudi

** Les analystes de Wall Street estiment que le fabricant du vaccin contre le papillomavirus humain Gardasil et de l'immunothérapie contre le cancer Keytruda devrait publier un bénéfice par action ajusté de 2,35 $ contre 1,57 $ au trimestre précédent, sur un chiffre d'affaires de 16,96 milliards de dollars contre 16,66 milliards de dollars l'année dernière, selon LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, le BPA de MRK a dépassé les attentes à chaque fois, tandis que le chiffre d'affaires a dépassé les attentes 7 fois ** Les actions de Merck ont chuté le 29 juillet après que la société ait déclaré qu'elle prolongeait une pause sur les expéditions de Gardasil vers le marché clé de la Chine au moins jusqu'à la fin de 2025 en raison de la faiblesse persistante de la demande pour le vaccin. La société a également annoncé une baisse du bénéfice par action et du chiffre d'affaires au deuxième trimestre , le chiffre d'affaires ne répondant pas aux attentes de Wall Street ** MRK s'est échangé pour la dernière fois à 86,25 $ contre une prévision médiane de 96,50 $, en baisse par rapport aux 98 $ d'il y a un mois, selon LSEG, qui indique 29 notations d'analystes: 6 "strong buy", 10 "buy" et 13 "hold ** Depuis le début de l'année, l'action a chuté de 13 % contre ungain de 4,7 % pour l'indice S&P 500 de la santé .SPXHC . * * Les options MRK impliquent un mouvement de 4,2 % pour les actions, dans un sens ou dans l'autre, d'ici vendredi, selon Trade Alert; le titre a enregistré un mouvement moyen de 4,2 % le jour des résultats au cours des huit derniers trimestres