Merck dévoilera ses nouvelles données clés en hématologie lors du congrès de l'ASH
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 14:58
La société dévoilera notamment des premiers résultats pour MK-1045 dans des leucémies et lymphomes en rechute ou réfractaires, ainsi que pour bomedemstat chez des patients atteints de polyglobulie primitive résistante ou intolérante aux thérapies cytoréductrices.
Le laboratoire prévoit aussi de présenter de nouvelles données sur nemtabrutinib, inhibiteur non covalent de la Bruton's tyrosine kinase (BTK), incluant des analyses exploratoires des mécanismes de résistance et des résultats actualisés dans plusieurs hémopathies malignes.
La société présentera également des mises à jour concernant zilovertamab vedotin, un conjugué anticorps-médicament ciblant le récepteur ROR1, dans les lymphomes agressifs.
Le Dr Gregory Lubiniecki, vice-président du développement clinique, souligne que ces avancées reflètent 'la croissance continue d'un pipeline hématologie prometteur'.
Valeurs associées
|101,790 USD
|NYSE
|+4,07%
A lire aussi
-
Le Hezbollah a porté en terre lundi son chef militaire Haitham Ali Tabatabai, tué la veille par Israël dans la banlieue sud de Beyrouth, une attaque qui accentue encore la pression sur le Liban pour désarmer le mouvement pro-iranien. A l'appel de la formation chiite, ... Lire la suite
-
par Christina Amann et Rachel More Continental prévoit de supprimer jusqu'à 1.500 emplois supplémentaires dans sa division caoutchouc et plastique ContiTech, a fait savoir lundi une source du comité d'entreprise. Le groupe allemand avait déjà annoncé son intention ... Lire la suite
-
Kohl's Corp a annoncé lundi la nomination de Michael Bender au poste de directeur général, la chaîne de grands magasins en difficulté faisant appel à un vétéran de la vente au détail pour piloter son redressement. Le groupe avait limogé en mai son précédent dirigeant, ... Lire la suite
-
La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) a annoncé lundi un programme d'économies qui va se traduire par la suppression de 900 postes d'ici 2029, du fait des bouleversements du marché des médias et de la réduction progressive de la redevance. Le ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer