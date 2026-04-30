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Merck débute un essai de phase 3 contre le lupus
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 15:01

Merck KGaA a annoncé l'administration de la dose au premier patient d'un programme de phase 3 évaluant l'enpatoran chez des personnes vivant avec un lupus et présentant des manifestations cutanées actives.

Ce traitement est conçu pour moduler les voies centrales de l'inflammation liées à cette maladie.

Pour le professeur Eric Morand, instigateur principal de cette étude : " le programme ELOWEN s'appuie sur les résultats de la Phase 2, où l'enpatoran a démontré des améliorations cliniquement significatives chez des patients présentant des manifestations cutanées actives, quel que soit leur diagnostic de lupus sous-jacent. Ces études sont conçues pour explorer davantage comment le ciblage des voies inflammatoires communes peut bénéficier aux patients sur l'ensemble du spectre du lupus".

Le lupus est une maladie auto-immune chronique qui peut affecter plusieurs systèmes d'organes, notamment la peau, les articulations, les reins et le système nerveux central. Jusqu'à 85 % des patients présentent des manifestations cutanées, qui figurent parmi les signes les plus visibles de la maladie et peuvent refléter une inflammation d'origine immunitaire sous-jacente.

Les manifestations cutanées peuvent bouleverser la vie et sont parfois irréversibles par elles-mêmes. Elles peuvent se présenter sous forme de lésions inflammatoires et photosensibles sur le visage, le cuir chevelu et d'autres zones, et peuvent entraîner des cicatrices ou des changements de pigmentation.

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