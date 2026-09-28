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Merck débourse 2,13 milliards de dollars pour se renforcer en oncologie
information fournie par Zonebourse 28/09/2026 à 14:08

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Merck a conclu un accord de licence exclusive mondiale avec SciBrunch Therapeutics pour le développement, la fabrication et la commercialisation du SPR2015, un candidat-médicament oral préclinique.

La transaction, qui est déjà finalisée, s'élève à un montant global potentiel de 2,13 milliards de dollars, avec un paiement initial immédiat de 400 millions de dollars, et des paiements d'étapes complémentaires en fonction de l'atteinte de certains objectifs de développement, de commercialisation et d'autres activités sur plusieurs indications.

Au niveau comptable, Merck enregistrera une charge avant impôts de 400 millions de dollars dans ses résultats du troisième trimestre.

L'accord permettra au laboratoire américain de diversifier son portefeuille de médecine de précision en oncologie. Le SPR2015 est un inhibiteur conçu pour cibler l'une des formes mutantes de la protéine KRAS les plus fréquentes dans les cancers humains.

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