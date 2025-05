Merck: critères d'évaluation atteints dans le cancer ovarien information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 16:41









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé jeudi qu'une étude de phase 3 avait atteint son critère principal chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire résistant à un traitement à base de platine et exprimant le gène PD-L1.



Dans un communiqué, le groupe biopharmaceutique américain indique que son immunothérapie vedette, le Keytruda, a permis d'améliorer la survie sans progression de la maladie des patientes traitées.



L'essai a également satisfait à son critère d'évaluation principal, à savoir la survie globale des patientes.



L'étude vise à évaluer l'efficacité de l'anticorps monoclonal Keytruda associé à une chimiothérapie (paclitaxel) avec ou sans Avastin, un anticancéreux de Roche.



Merck précise que les tests se poursuivent actuellement afin de déterminer de façon plus précise le taux de survie globale à l'occasion d'une prochaine analyse des données.



Le laboratoire souligne qu'il s'agit de la première fois qu'un traitement à base de Keytruda donne des résultats encourageants dans l'allongement de la survie des patientes atteintes d'un cancer ovarien résistant au platine.





