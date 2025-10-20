 Aller au contenu principal
Merck confirme les bénéfices durables de Keytruda dans le cancer du poumon
20/10/2025

Merck annonce que Keytruda (pembrolizumab) continue d'apporter un gain de survie significatif chez les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC).

Dans une étude (stade II-IIIB) l'association Keytruda + chimiothérapie avant chirurgie puis en traitement seul après chirurgie a porté la survie globale à 64,6% à 5 ans contre 53,6% pour le comparateur.

Les études de suivi sur 8 à 10 ans (KEYNOTE-001, 010, 024 et 042) confirment une amélioration durable de la survie, jusqu'à 26,3 mois en médiane pour les patients fortement positifs au PD-L1, contre 13,4 mois sous chimiothérapie.

Les effets indésirables graves sont restés comparables et maîtrisés. Selon Merck, ces résultats renforcent la place de Keytruda comme traitement de référence du NSCLC, à tous les stades de la maladie.

