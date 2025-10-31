Merck & Co insensible aux avis positifs d’analystes

(AOF) - Le titre Merck & Co (-0,90%, à 85,50 dollars) se dirige vers une quatrième séance consécutive de baisse. La veille, il a reculé de 0,35% après la publication de résultats trimestriels globalement encourageants et l’ajustement, à la hausse, comme à la baisse, de certains objectifs financiers annuels. Le laboratoire vise désormais un chiffre d’affaires annuel compris entre 64,5 et 65 milliards de dollars, contre une précédente fourchette de 64,3 à 65,3 milliards de dollars.

L'objectif de bénéfice par action ajusté a quant à lui été resserré à la hausse de 8,87 à 8,97 dollars précédemment, à entre 8,93 et 8,98 dollars.

Pour DZ Bank, le produit Keytruda et la division de santé animale ont compensé largement la faiblesse des ventes de Gardasil, notamment en Chine.

Chez HSBC, le principal débat concerne les perspectives de croissance du groupe au-delà de la perte d'exclusivité de Keytruda. Ce produit, qui a représenté 47,13% du chiffre d'affaires total du groupe au troisième trimestre, est utilisé dans de nombreuses indications en oncologie, aussi bien à des stades métastatiques que précoces.

Des catalyseurs à la hausse

La banque sino-britannique relève toutefois que la croissance de Keytruda continue de s'étendre aux indications de cancers à un stade précoce et que l'approbation récente d'une version sous-cutanée, Keytruda QLEX, et son adoption potentielle sur le marché pourrait représenter 30 à 40% des revenus de la franchise à l'avenir.

En outre, la combinaison de Keytruda avec d'autres produits, toujours en oncologie, a démontré son efficacité.

HSBC estime que les risques liés aux deux principaux moteurs de Merck, Keytruda et Gardasil (un vaccin destiné à prévenir les infections causées par certains types de papillomavirus humains), sont déjà intégrés dans les cours. Il faudra toutefois surveiller l'Inflation Reduction Act, une loi votée en 2022 sous la présidence de Biden qui vise à réduire l'inflation en diminuant notamment les couts de santé, et la concurrence accrue dans le domaine de l'immuno-oncologie.

La recommandation des analystes est maintenue à Acheter, avec une cible de cours de 100 dollars.

Chez DZ Bank, l'avis est également à Acheter, et l'objectif de cours à 105 dollars. Les analystes pensent que le portefeuille, déjà large et diversifié, pourrait être renforcé à court et moyen terme par de nouvelles autorisations de mise sur le marché, l'acquisition de Verona Pharma et les effets positifs du programme d'optimisation annoncé au deuxième trimestre.

