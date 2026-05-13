 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Merck bondit alors que la demande des laboratoires améliore les perspectives pour 2026
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 08:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mai - ** L'action de l'allemand Merck MRCG.DE a progressé de 4,4 % en début de séance à Francfort après que la société a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, grâce à une demande accrue pour ses fournitures de laboratoire et au report de la concurrence pour son médicament contre la sclérose en plaques, le Mavenclad

** La société spécialisée dans les sciences et la santé a également annoncé un Ebitda au premier trimestre supérieur aux prévisions, à 1,53 milliard d'euros, dépassant les estimations moyennes des analystes qui s'élevaient à 1,46 milliard d'euros

** “Compte tenu de ces solides résultats et de la révision à la hausse des prévisions pour l'exercice 2026... nous prévoyons que l'action surperformera de 2 à 3 % aujourd'hui”, indique JPMorgan

** Le titre figure en tête de l'indice des valeurs vedettes allemandes DAX .GDAXI en début de séance à Francfort

Valeurs associées

DAX
24 137,84 Pts XETRA +0,76%
MERCK
121,750 EUR XETRA +7,74%
MERCK
112,390 USD NYSE +0,99%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,36 -1,24%
NOVACYT
0,714 -10,41%
SOITEC
152,15 +5,15%
CAC 40
7 995,87 +0,20%
VALNEVA
2,53 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank