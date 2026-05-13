Merck bondit alors que la demande des laboratoires améliore les perspectives pour 2026

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13 mai - ** L'action de l'allemand Merck MRCG.DE a progressé de 4,4 % en début de séance à Francfort après que la société a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, grâce à une demande accrue pour ses fournitures de laboratoire et au report de la concurrence pour son médicament contre la sclérose en plaques, le Mavenclad

** La société spécialisée dans les sciences et la santé a également annoncé un Ebitda au premier trimestre supérieur aux prévisions, à 1,53 milliard d'euros, dépassant les estimations moyennes des analystes qui s'élevaient à 1,46 milliard d'euros

** “Compte tenu de ces solides résultats et de la révision à la hausse des prévisions pour l'exercice 2026... nous prévoyons que l'action surperformera de 2 à 3 % aujourd'hui”, indique JPMorgan

** Le titre figure en tête de l'indice des valeurs vedettes allemandes DAX .GDAXI en début de séance à Francfort