Merck: avis positif du CHMP pour Prevymis

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mardi avoir reçu un avis positif de la part du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) en vue d'une autorisation de mise sur le marché en Europe de son Prevymis chez les transplantés rénaux.



L'opinion favorable concerne la prévention d'une maladie à cytomégalovirus (CMV) chez les adultes séropositifs au CMV receveurs d'une greffe de rein.



Merck précise que le CHMP a également rendu un avis positif concernant une extension de 100 à 200 jours de la prise du médicament dans la prévention de la maladie chez les adultes ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques allogénique.



La décision finale de la Commission européenne sur ces deux indications est attendue au cours des 12 mois à venir.





