Merck: approbation de la FDA pour Bravecto Quantum information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 10:45









(CercleFinance.com) - Merck Animal Health annonce que la FDA américaine a approuvé Bravecto Quantum (fluralaner en suspension injectable à libération prolongée), un nouveau traitement injectable annuel destiné à protéger les chiens contre les puces et les tiques.



Ce produit sera disponible dans les cliniques et hôpitaux vétérinaires des États-Unis à partir d'août 2025.



Déjà autorisé en Australie et en Nouvelle-Zélande depuis 2023 puis dans l'Union européenne en 2024, Bravecto Quantum est désormais approuvé dans plus de 50 pays. Ce traitement est le premier et le seul antiparasitaire systémique à offrir une protection contre les puces et les tiques pendant une année entière avec une seule injection.



Christine Royal, DVM, vice-présidente de l'unité animaux de compagnie et équins, souligne que ce produit ' établit une nouvelle référence en matière de soins vétérinaires en offrant une option sûre et efficace pour la protection contre les puces et les tiques '.



Pour rappel, ce produit a reçu en 2024 un 'Edison Award' ainsi qu'un 'S&P Global Award' du meilleur nouveau produit pour animaux de compagnie.





