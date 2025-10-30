 Aller au contenu principal
Merck ajuste certains objectifs annuels
information fournie par AOF 30/10/2025 à 16:58

(AOF) - Merck a dévoilé un bénéfice net ajusté de 5,785 milliards de dollars au troisième trimestre, en progression de 83%, tandis que le bénéfice par action ordinaire après dilution a atteint 2,32 dollars, contre 1,24 dollar un an plus tôt (+87%). En parallèle, les ventes du laboratoire se sont élevées à 17,276 milliards de dollars, soit une augmentation de 4% par rapport au troisième trimestre 2024. Merck a toutefois déçu en abaissant la limite supérieure de son objectif annuel de chiffre d’affaires.

Il est désormais attendu entre 64,5 et 65 milliards de dollars, contre de 64,3 à 65,3 milliards de dollars. L'objectif de bénéfice par action ajusté a quant à lui été resserré à la hausse de 8,87 à 8,97 dollars précédemment, à entre 8,93 et 8,98 dollars.

Valeurs associées

MERCK
87,000 USD NYSE +0,54%
