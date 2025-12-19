"Hausse modérée" des créations d'entreprises en novembre, selon l'Insee

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Les créations d'entreprises, qui avaient reculé en octobre sur un mois, ont connu en novembre "une hausse modérée", indique vendredi l'Insee, augmentant de 0,4%.

Elles rebondissent ainsi après une baisse de 1,1% le mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables.

Les immatriculations de micro-entrepreneurs sont reparties en hausse de 1,5% après avoir reculé de 2,5% en octobre. Les créations d’entreprises individuelles classiques sont quasi stables (-0,1% après -2,7%) et les créations de sociétés se replient (-2,0% après +2,9%).

Toujours en données corrigées, il y a eu 99.016 créations d'entreprises en novembre, dont 64.615 micro-entrepreneurs, 25.696 sociétés et 8.705 entreprises individuelles classiques.

En données brutes, le nombre total d’entreprises créées sur les douze derniers mois (décembre 2024 à novembre 2025) augmente de 3,6% par rapport à la même période un an auparavant.

L'Institut national de la Statistique observe une "forte hausse" des créations sur les trois derniers mois : +9,5% par rapport à la même période (septembre à novembre) de 2024.

En données corrigées, les créations d'entreprises "rebondissent fortement" dans le commerce, dont la réparation d’automobiles (+2,9% après un recul de 5,1% en octobre). Les créations augmentent aussi nettement dans l'information et la communication et l'hébergement et la restauration.

Mais elles poursuivent leur baisse dans l'industrie et dans l’enseignement-santé-action sociale, tandis qu'elles se replient dans la construction après avoir augmenté en octobre.