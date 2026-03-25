Merck achète Terns Pharma pour $6,7 mds, renforce sa gamme de produits anticancéreux

Merck MRK.N va acquérir la société de biotechnologie Terns Pharma TERN.O , a déclaré le laboratoire américain mercredi, dans le cadre d'une opération évaluée jusqu'à 6,7 milliards de dollars (5,8 milliards d'euros).

L'opération intervient à un moment où Merck cherche à renforcer son portefeuille de produits anticancéreux avant l'expiration imminente du brevet de son traitement phare, le Keytruda.

Le géant pharmaceutique américain propose 53 dollars par action Terns, soit une prime de 6% par rapport au dernier cours de clôture.

Cette transaction permet à Merck d'accéder au médicament expérimental de Terns, le TERN-701, actuellement testé pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique, un cancer qui prend naissance dans la moelle osseuse et provoque la prolifération incontrôlée de cellules leucémiques.

La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026.

A la Bourse de New York mercredi, le titre Terns progressait de 5,5% avant la cloche.

(Rédigé par Siddhi Mahatole in Bangalore; version française Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)