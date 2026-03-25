Merck achète Terns Pharma pour $6,7 mds, renforce sa gamme de produits anticancéreux

Le logo Merck à l'entrée du campus de Merck & Co à Rahway, New Jersey, New Jersey

Merck va ‌acquérir la société de biotechnologie Terns ​Pharma, a déclaré le laboratoire américain mercredi, dans le cadre d'une opération évaluée ​jusqu'à 6,7 milliards de dollars (5,8 milliards d'euros).

L'opération intervient ​à un moment ⁠où Merck cherche à renforcer son ‌portefeuille de produits anticancéreux avant l'expiration imminente du brevet de son ​traitement ‌phare, le Keytruda.

Le géant pharmaceutique américain ⁠propose 53 dollars par action Terns, soit une prime de 6% par ⁠rapport au ‌dernier cours de clôture.

Cette transaction permet ⁠à Merck d'accéder au médicament ‌expérimental de Terns, le TERN-701, ⁠actuellement testé pour le traitement de ⁠la leucémie ‌myéloïde chronique, un cancer qui prend ​naissance dans la ‌moelle osseuse et provoque la prolifération incontrôlée de cellules ​leucémiques.

La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026.

A la ⁠Bourse de New York mercredi, le titre Terns progressait de 5,5% avant la cloche.

(Rédigé par Siddhi Mahatole in Bangalore; version française Augustin Turpin, édité par Benoit ​Van Overstraeten)