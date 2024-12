Merck: abandonne des essais de phase 3 information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé l'arrêt des programmes de développement clinique du vibostolimab, un anticorps anti-TIGIT, et du favezelimab, un anticorps anti-LAG-3 pour le cancer du poumon.



Le vibostolimab est évalué en tant qu'association expérimentale à dose fixe avec le pembrolizumab (KEYTRUDA) dans le cadre du programme KeyVibe. Le favezelimab est évalué en tant qu'association expérimentale à dose fixe avec le pembrolizumab dans le cadre du programme KEYFORM. ®



Merck abandonne les essais de phase 3 KeyVibe-003 et KeyVibe-007, qui évaluent l'association à dose fixe de vibostolimab et de pembrolizumab chez certains patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), sur la recommandation d'un comité de surveillance des données (DMC) indépendant.



Compte tenu de l'ensemble des données des études de phase 3 KeyVibe, y compris les résultats d'efficacité de KeyVibe-003 et KeyVibe-007, la société a décidé d'interrompre l'essai de phase 3 KeyVibe-006 et d'autres études sur le vibostolimab.





