 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Merck a publié de bons résultats, mais les objectifs 2026 sont décevants
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 14:01

Merck & Co a dévoilé des revenus en hausse de 5% au quatrième trimestre, à 16,40 milliards de dollars, portant le total sur l'année à 65,011 millions de dollars, en progression de 5%, ou 4% hors variation de changes.

En revanche, le bénéfice net a reculé de 21% sur les trois derniers mois de l'année, pour s'établir à 2,963 milliards de dollars. Par action, le repli est de 20%, à 1,19 dollar. En données ajustées et en excluant certains éléments, le bénéfice par action trimestriel ressort en hausse de 19%, à 2,04 dollars, conformément aux prévisions.

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le bénéfice affiche une croissance de 7%, à 18,254 milliards de dollars. Par action, il est en augmentation de 8%, à 6,74 dollars, et en ajusté en excluant certains éléments, il est de 17%, à 7,65 dollars.

Pour 2026, le laboratoire table sur des ventes annuelles comprises entre 65,5 et 67 milliards de dollars. Parallèlement, le bénéfice ajusté par action est attendu entre 5 et 5,15 dollars, en incluant un impact de change positif d'environ 0,10 dollar par titre.

Valeurs associées

MERCK
113,405 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente du CIO Kirsty Coventry a présidé lundi la 145e session de l'organisation du CIO. ( AFP / Daniel MUÑOZ )
    "Concentrons-nous" sur le sport, cap fixé par Coventry au CIO
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:39 

    Sept mois après avoir pris les rênes du Comité international olympique, Kirsty Coventry lui a fixé mardi un premier cap: se "concentrer" sur le sport, donc sur l'avenir des Jeux, le plus loin possible de la politique. "Nous ne pouvons pas être tout pour tout le ... Lire la suite

  • Le concept d'ordinateur quantique est difficile à appréhender pour le grand public. Il repose sur une application aux ordinateurs des principes de la physique quantique. (Crédits: Adobe Stock)
    Faut-il investir dans le secteur de l'informatique quantique ?
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 03.02.2026 14:18 

    La révolution intelligence artificielle est en marche. Elle affiche des succès insolents aussi bien en termes économiques, militaires et financiers.  Cette révolution va-t-elle être amplifiée voire dépassée par l'arrivée des ordinateurs quantiques ? Faut il diversifier ... Lire la suite

  • Des Palestiniens de Gaza rentrant d'Egypte descendent d'un bus à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 2 février 2026 ( AFP / Bashar Taleb )
    Emus aux larmes, de premiers Palestiniens de Gaza rentrent d'Egypte
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:15 

    En larmes, ils étreignent longuement leurs proches, se fraient un chemin dans la cohue: une dizaine de Palestiniens ont regagné la bande de Gaza en ruines, après la réouverture très limitée du poste-frontière de Rafah avec l'Egypte. La joie se mêle à l'émotion ... Lire la suite

  • Marius Borg Høiby, le fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, le 16 juin 2022 à Oslo ( NTB / Håkon Mosvold Larsen )
    Norvège: jugé pour viols, le fils de la princesse Mette-Marit plaide non coupable
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:14 

    Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, a plaidé non coupable des accusations de viols mardi au premier jour d'un procès retentissant qui plonge la famille royale dans l'embarras. Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank