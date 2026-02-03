Merck a publié de bons résultats, mais les objectifs 2026 sont décevants
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 14:01
En revanche, le bénéfice net a reculé de 21% sur les trois derniers mois de l'année, pour s'établir à 2,963 milliards de dollars. Par action, le repli est de 20%, à 1,19 dollar. En données ajustées et en excluant certains éléments, le bénéfice par action trimestriel ressort en hausse de 19%, à 2,04 dollars, conformément aux prévisions.
Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le bénéfice affiche une croissance de 7%, à 18,254 milliards de dollars. Par action, il est en augmentation de 8%, à 6,74 dollars, et en ajusté en excluant certains éléments, il est de 17%, à 7,65 dollars.
Pour 2026, le laboratoire table sur des ventes annuelles comprises entre 65,5 et 67 milliards de dollars. Parallèlement, le bénéfice ajusté par action est attendu entre 5 et 5,15 dollars, en incluant un impact de change positif d'environ 0,10 dollar par titre.
