Merck: 6ème approbation du Keytruda en cancers gastriques

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé le protocole de soin associant Keytruda + gemcitabine + cisplatine, pour le traitement des patients atteints d'un cancer des voies biliaires (CTB) localement avancé, non résécable ou métastatique.



Cette approbation s'appuie sur les résultats d'un essai de phase 3 dans lequel ce protocole a démontré une amélioration statistiquement significative de la survie globale (SG), réduisant le risque de décès de 17% par rapport à la chimiothérapie seule.



La SG médiane était de 12,7 mois pour Keytruda + chimiothérapie contre 10,9 mois pour la chimiothérapie seule.



Cette approbation est la 6ème pour Keytruda dans les cancers gastro-intestinaux.





