Mercialys prend 100 % d'Hyperthétis Participations

(AOF) - Mercialys a annoncé l’acquisition des 49 % qu’elle ne détenait pas encore dans la société Hyperthétis Participations, propriétaire de 66 000 m2 de surfaces locatives brutes réparties sur cinq sites à Angers, Brest, Niort, Narbonne et Le Puy. Ces lieux sont tous loués ou en cours de recommercialisation à Auchan, Leclerc, Grand Frais, Lidl et Carrefour, ainsi qu’à des enseignes non alimentaires de premier plan. Pour cette acquisition, Mercialys va dépenser 28 millions d’euros et bénéficiera d’un rendement immédiat relutif nettement supérieur à ses critères d’investissement.

Au niveau comptable : Mercialys comptabilisait précédemment la société Hyperthétis Participations en intégration globale, cette acquisition aura comme effet comptable principal la disparition d'intérêts minoritaires dans le compte de résultat.