Mercialys : 'M baissier' sous 11,8E, cassure des 10,38E information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 16:46









(CercleFinance.com) - Mercialys valide un 'M baissier' sous 11,8E (double-sommet les 3 et 30 mars) via la cassure des 10,48E (plancher du 6 mars et 7 mai).

Le titre débloque un potentiel baissier important en direction tout d'abord du plancher annuel des 9,94E du 19/12/2024 puis de 9E (testé le 5/12/2023).





Valeurs associées MERCIALYS 10,240 EUR Euronext Paris -2,29%