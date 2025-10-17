Mercialys confirme ses objectifs annuels et annonce le départ de sa directrice générale déléguée

(AOF) - Mercialys a fait le point sur son activité à fin septembre et a révélé une surperformance de ses sites en termes de fréquentation, +3,7%, contre +0,8% pour le panel national. En parallèle, la société dédiée à la détention, la gestion et la transformation d’espaces commerciaux en anticipation des tendances de consommation a vu son chiffre d’affaires augmenter de 2,5%, contre +0,4% pour le panel national. La foncière a ainsi généré 134,2 millions d’euros de loyers facturés sur les neuf premiers mois de l’année, soit une croissance 2,6% à périmètre constant.

Le taux d'occupation s'est quant à lui installé à 97%.

Fort de ces bonnes performances, Mercialys a confirmé ses objectifs annuels, relevés en juillet et vise un résultat net récurrent (RNR) par action compris entre 1,24 et 1,27 euro et un dividende minimum de 1 euro par action au titre de 2025.

Pour Jefferies, ces résultats sont conformes à la tendance du premier semestre et permettent aux analystes de confirmer leur recommandation à l'Achat sur l'action, avec un objectif de cours de 13 euros.

La société a, en parallèle, annoncé la cessation des fonctions d'Elizabeth Blaise du poste de directrice générale déléguée. Son départ sera effectif le 31 décembre 2025 et, d'ici là, elle continuera d'assumer pleinement ses responsabilités aux côtés de l'équipe de direction.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les points forts de la valeur

- « Pure player » de galeries commerciales en France, créé en 2005 ;

- Patrimoine de 48 actifs d’une valeur de 2,9Mds€, composé à 85 % de grands centres régionaux et commerciaux ;

- Revenus locatifs de 178 M€ tirés à 68 % d’enseignes nationales ou internationales, à 14 % d’enseignes locales et à 18 % de marques du groupe Casino ;

- Modèle d’affaires de transformation des actifs immobiliers au service des comportements d’achat et de pérennisation des revenus locatifs, via l’implantation dans les régions attractives, l’offre de services et produits abordables, des actifs de réserves foncières et la requalification des surfaces commerciales ;

- Capital ouvert (6 % pour Black Rock), Eric Le Gentil présidant le conseil de 10 administrateurs, Vincent Ravat étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires optimisée par une nouvelle gouvernance exécutive :

- recentrage des locataires sur l’offre de biens et services essentiels aux clients (alimentaire, santé & cosmétiques ou multimedia, électroménager & culture vs habillement), avec 87 marques introduites en 4 ans,

- amélioration de la qualité du patrimoine via les rénovations (Brest, Niort), les acquisitiosns (Saint-Genis 2), les cessions dee 9 sites mal situés, le redéveloppement de 4 autres et les nouveaux outils immobiliers DEPUR et ImocomPartners,

-diminution de la dépendance aux enseignes Casino -Géant ouMonoprix (5,6 % du chiffre d’affaires 2024) ;

- innovation fondée sur la gestion des données dans le cadre d’un écosystème digital propriétaire avec une plateforme centralisée « G La Galerie » aux données des 1,3 millions de consommateurs accessibles aux enseignes clientes et les 2 plateformes Le Shop/Ocitô - plateforme logistique du 1 er kilomètre, une autre de solutions du dernier kilomètre et une place de marché pour les consommateurs ;

- Stratégie environnementale « Fair impact » visant la neutralité carbone en 2030 :

- 66 % de déchets valorisés (objectif de 100 %),

- aucune utilisation de produit phytosanitaire et absence d’artificialisation des sols,

- 100 % des achats supérieurs à 10 M€ assortis de clauses RSE,

- émissions de lignes de crédit avec clauses environnementales ;

- 407 M€ de ressources foncières et portefeuille de projets de 4O8 M€ jusqu’en 2029 ;

- Bilan assaini avec un levier de la dette ramené à 5,5, un ratio LTV de 35,7 % et une maîtrise de la dette (1,9 % de coût moyen).

Défis

- Suivi de 2 critères spécifiques : l’actif net réévalué ou ANR (15,78 €), à comparer au cours de Bourse, et le taux de vacances des immeubles (4,3 %) ;

- Face à la fermeture de six magasins Casino hébergés par Mercialys, impératif de réussite pour la restructuration des hypermarchés, via l’accroissement des surfaces de galerie commerciale et le déploiement d’espaces de coworking dans les sites (objectif de 1,5 Md€ de revenus additionnels) ;

- Après l’achat d’un centre commercial dans le sud de Lyon, vers une acquisition plus significative ;

- Après une hausse de 2,7 % des revenus du 1 er semestre, objectifs 2025 relevés : hausse résultat courant par action entre 1,24 et 1,27 € et dividende de 1 € au moins, soit un taux de distribution entre 75 et 95 % ;

- Dividende 2024 en légère hausse à 0,99 €, soit 85 % du bénéfice net.