Mercialys annonce l'arrivée de Sarah Leroy au poste de Secrétaire générale

(AOF) - Mercialys a annoncé le renforcement de son comité exécutif avec l’arrivée de Sarah Leroy. Cette dernière rejoint le groupe en qualité de secrétaire général et à ce titre, et au sein du comité exécutif, elle supervisera les départements Juridique, Gouvernance, Conformité et RSE et reportera directement à Vincent Ravat, directeur général. Avocate de formation, spécialisée en immobilier et en fusions-acquisitions, Sarah Leroy bénéficie de plus de vingt ans d’expérience dans des fonctions de direction juridique, de gouvernance, de conformité et de secrétariat général.

Elle a exercé notamment au sein de Axa Investment Managers, Tereos, et des cabinets Jones Day et August & Debouzy. Son expertise solide et son expérience reconnue constituent un atout majeur pour accompagner Mercialys dans ses prochaines étapes de développement.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les points forts de la valeur

- « Pure player » de galeries commerciales en France, créé en 2005 ;

- Patrimoine de 48 actifs d’une valeur de 2,9Mds€, composé à 85 % de grands centres régionaux et commerciaux ;

- Revenus locatifs de 178 M€ tirés à 68 % d’enseignes nationales ou internationales, à 14 % d’enseignes locales et à 18 % de marques du groupe Casino ;

- Modèle d’affaires de transformation des actifs immobiliers au service des comportements d’achat et de pérennisation des revenus locatifs, via l’implantation dans les régions attractives, l’offre de services et produits abordables, des actifs de réserves foncières et la requalification des surfaces commerciales ;

- Capital ouvert (6 % pour Black Rock), Eric Le Gentil présidant le conseil de 10 administrateurs, Vincent Ravat étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires optimisée par une nouvelle gouvernance exécutive :

- recentrage des locataires sur l’offre de biens et services essentiels aux clients (alimentaire, santé & cosmétiques ou multimedia, électroménager & culture vs habillement), avec 87 marques introduites en 4 ans,

- amélioration de la qualité du patrimoine via les rénovations (Brest, Niort), les acquisitiosns (Saint-Genis 2), les cessions dee 9 sites mal situés, le redéveloppement de 4 autres et les nouveaux outils immobiliers DEPUR et ImocomPartners,

-diminution de la dépendance aux enseignes Casino -Géant ouMonoprix (5,6 % du chiffre d’affaires 2024) ;

- innovation fondée sur la gestion des données dans le cadre d’un écosystème digital propriétaire avec une plateforme centralisée « G La Galerie » aux données des 1,3 millions de consommateurs accessibles aux enseignes clientes et les 2 plateformes Le Shop/Ocitô - plateforme logistique du 1 er kilomètre, une autre de solutions du dernier kilomètre et une place de marché pour les consommateurs ;

- Stratégie environnementale « Fair impact » visant la neutralité carbone en 2030 :

- 66 % de déchets valorisés (objectif de 100 %),

- aucune utilisation de produit phytosanitaire et absence d’artificialisation des sols,

- 100 % des achats supérieurs à 10 M€ assortis de clauses RSE,

- émissions de lignes de crédit avec clauses environnementales ;

- 407 M€ de ressources foncières et portefeuille de projets de 4O8 M€ jusqu’en 2029 ;

- Bilan assaini avec un levier de la dette ramené à 5,5, un ratio LTV de 35,7 % et une maîtrise de la dette (1,9 % de coût moyen).

Défis

- Suivi de 2 critères spécifiques : l’actif net réévalué ou ANR (15,78 €), à comparer au cours de Bourse, et le taux de vacances des immeubles (4,3 %) ;

- Face à la fermeture de six magasins Casino hébergés par Mercialys, impératif de réussite pour la restructuration des hypermarchés, via l’accroissement des surfaces de galerie commerciale et le déploiement d’espaces de coworking dans les sites (objectif de 1,5 Md€ de revenus additionnels) ;

- Après l’achat d’un centre commercial dans le sud de Lyon, vers une acquisition plus significative ;

- Après une hausse de 2,7 % des revenus du 1 er semestre, objectifs 2025 relevés : hausse résultat courant par action entre 1,24 et 1,27 € et dividende de 1 € au moins, soit un taux de distribution entre 75 et 95 % ;

- Dividende 2024 en légère hausse à 0,99 €, soit 85 % du bénéfice net.