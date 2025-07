Mercialys: acquisition à 100% d'Hyperthétis Participations information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 08:10









(CercleFinance.com) - Mercialys indique avoir réalisé l'acquisition de la participation de 49% non encore détenue dans la société Hyperthétis Participations, propriétaire de 66.000 m2 GLA, pour un montant de 28 millions d'euros.



Ces surfaces réparties sur cinq sites à Angers, Brest, Niort, Narbonne et Le Puy sont toutes louées ou en cours de recommercialisation, respectivement à Auchan, Leclerc, Grand Frais, Lidl et Carrefour ainsi qu'à des enseignes non alimentaires.



'Cette opération assure à Mercialys la maîtrise immobilière complète de ces sites ainsi qu'un rendement immédiat relutif nettement supérieur à ses critères d'investissement', précise la foncière d'immobilier commercial.



Mercialys comptabilisait précédemment Hyperthétis Participations en intégration globale, cette acquisition aura comme effet comptable principal la disparition d'intérêts minoritaires dans son compte de résultat.





