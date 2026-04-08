Mercialys acquiert un retail park à Fenouillet près de Toulouse

Mercialys SA MERY.PA :
* L'ACQUISITION D'UN RETAIL PARK SITUÉ EN MITOYENNETÉ DU SHOP PARK TOULOUSE FENOUILLET
* LE PRIX D'ACQUISITION DE 18,0 M D'EUROS
Texte original nBwbgNj1wa Pour plus de détails, cliquez sur MERY.PA
(Rédaction de Gdansk)
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