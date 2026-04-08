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Mercialys acquiert un retail park à Fenouillet près de Toulouse
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 18:09

Mercialys SA MERY.PA :

* L'ACQUISITION D'UN RETAIL PARK SITUÉ EN MITOYENNETÉ DU SHOP PARK TOULOUSE FENOUILLET

* LE PRIX D'ACQUISITION DE 18,0 M D'EUROS

Texte original nBwbgNj1wa Pour plus de détails, cliquez sur MERY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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