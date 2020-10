Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys a souffert après des tendances estivales encourageantes Reuters • 19/10/2020 à 18:03









PARIS, 19 octobre (Reuters) - Mercialys MERY.PA , société foncière française exclusivement présente dans les centres commerciaux et les commerces de centre-ville qui présentait lundi ses résultats pour le troisième trimestre, affiche: * DES REVENUS LOCATIFS EN BAISSE DE 2,6% A FIN SEPTEMBRE À 138,3 MILLIONS D'EUROS * FAIT ÉTAT DE TENDANCES ESTIVALES ENCOURAGEANTES MAIS D'UN REBOND ÉPIDÉMIQUE APPELANT À LA VIGILANCE * "L'ACTIVITÉ DES CENTRES DE MERCIALYS SUR LE 3E TRIMESTRE 2020 S'EST RÉVÉLÉE GLOBALEMENT SATISFAISANTE", NOTE VINCENT RAVAT, DIRECTEUR GÉNÉRAL * "LA FRÉQUENTATION A AFFICHÉ UNE BAISSE LIMITÉE D'ENVIRON 9% PAR RAPPORT À 2019 ET LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES COMMERÇANTS SUR JUILLET ET AOÛT S'EST ÉTABLI EN TERRITOIRE POSITIF." Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur MERY.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris +4.73%