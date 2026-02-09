Merchants Bancorp fait son entrée dans le S&P SmallCap

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 février - ** Les actions de Merchants Bancorp MBIN.O ont augmenté de 5,3 % pour atteindre leur plus haut niveau en un an, soit 44,71 $, avant la cloche, alors qu'elles devraient rejoindre l'indice S&P SmallCap .SPCY cette semaine ** MBIN remplacera TreeHouse Foods THS.N à partir du mercredi 11 février, a annoncé S&P Dow Jones Indices en fin de journée vendredi ** Le fabricant de produits alimentaires emballés THS est racheté par le groupe d'investissement européen Investindustrial dans le cadre d'une transaction de 2,9 milliards de dollars

** L'analyste Melissa Roberts de Stephens a déclaré dans une note qu'elle s'attend à ce que les fonds passifs aient besoin d'acheter 4 millions d'actions MBIN, ce qui implique près de 24 jours de demande d'achat

** La société MBIN, basée à Carmel dans l'Indiana, compte environ 45,9 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 2 milliards de dollars à la dernière clôture de l'action ** Le mois dernier, MBIN a déclaré au 4ème trimestre que les prêts critiqués ont diminué de 13% et que les prêts non productifs ont diminué de près d'un tiers par rapport au 3ème trimestre, ce qui reflète une amélioration de la qualité des actifs

** MBIN a terminé l'année 2025 avec 19,4 milliards de dollars d'actifs

** Jusqu'à vendredi, les actions de MBIN ont augmenté de 25 % depuis le début de l'année, après une baisse de 7 % l'année dernière

** 2 des 3 analystes qui couvrent le titre l'évaluent à "acheter", 1 l'évalue à "conserver"; les prévisions sont de 42 $, 46 $ et 49 $, selon LSEG