Merchants Bancorp en hausse après la publication de ses résultats du troisième trimestre

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29 octobre - ** Les actions de Merchants Bancorp ( MBIN.O ) bondissent de 6,7 % à 52,50 dollars

** Le résultat net du troisième trimestre de cet établissement bancaire régional a bondi à 105,2 millions de dollars, contre 54,7 millions de dollars un an plus tôt

** Le produit net d'intérêts a progressé de 13 % pour atteindre 144,2 millions de dollars

** Un analyste de Raymond James estime que la forte croissance des dépôts de base est un signe positif, mais que les pressions sur les coûts à court terme et la réduction du bilan pourraient peser sur les perspectives de bénéfice par action et de résultat net avant provisions

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 54 % depuis le début de l'année