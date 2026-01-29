Merchants Bancorp bondit après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions de l'établissement de crédit Merchants Bancorp MBIN.O augmentent de 15,12% à 40,24 $

** La société affiche un bénéfice par action de 1,28 $ pour le quatrième trimestre, supérieur aux 94 cents par action estimés par les analystes — données compilées par LSEG

** Le bénéfice net, part du groupe, pour le quatrième trimestre s'élève à 58,80 millions de dollars, supérieur aux 44,40 millions de dollars estimés par les analystes.

** Deux analystes sur trois considèrent l'action comme un "achat" et un comme un "maintien"; leur objectif de cours médian est de 40 $

** MBIN a chuté de 6,6 % en 2025