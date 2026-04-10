Mercer lève plus de 3,8 milliards de dollars pour son huitième fonds mondial d'actifs privés

(AOF) - Mercer, une société de Marsh, annonce le closing de la levée de fonds pour Mercer Private Investment Partners VIII (PIP VIII), qui totalise plus de 3,8 milliards de dollars d’engagements en capital de la part d’investisseurs (Limited Partner). Il s'agit du huitième millésime de la série PIP de Mercer, conçue pour offrir aux investisseurs un accès flexible à un large éventail d'actifs privés mondiaux couvrant le private equity, la dette privée, les infrastructures et l'immobilier.

PIP se compose d'un véhicule américain destiné aux investisseurs américains ( Onshore ) et d'un véhicule luxembourgeois destiné aux investisseurs non‑américains ( Offshore ).

Les fonds sont investis dans des placements primaires, des co‑investissements, des opportunités secondaires et d'autres offres spécialisées. Ceux-ci proposent une exposition diversifiée à plusieurs classes d'actifs de marchés privés au sein d'une même structure de fonds, simplifiant ainsi sensiblement la gestion opérationnelle pour les investisseurs.

Les recherches de Mercer montrent que les grands détenteurs d'actifs prévoient d'augmenter leurs allocations dans les marchés privés au‑delà du private equity traditionnel, en se tournant vers la dette privée, le crédit privé et les infrastructures.

PIP VIII a enregistré une demande notable d'accès aux marchés secondaires et aux opportunités de co‑investissement, reflétant l'évolution des besoins des investisseurs institutionnels.

Les engagements en capital pour PIP VIII proviennent d'un groupe diversifié d'investisseurs institutionnels, incluant des gestionnaires de patrimoine, des dotations et fondations, des assureurs et des caisses de retraite, de nombreux investisseurs déjà engagés dans les millésimes PIP précédents, mais aussi beaucoup de nouveaux investisseurs situés au Royaume‑Uni, en Europe et aux Etats‑Unis.

Mercer dispose de plus de 30 ans d'expérience sur les marchés privés et emploie près de 300 professionnels dédiés aux marchés non cotés, répartis dans 40 bureaux à travers le monde. Mercer est un cabinet de conseil en matière de ressources humaines, de santé et de prévoyance, de retraite et d'investissements.

C'est une société de Marsh, groupe mondial spécialisé dans les services professionnels en risques, réassurance et gestion de capital, ressources humaines et investissements, ainsi que du conseil en stratégie. Elle accompagne des clients implantés dans 130 pays.