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Mercedes s'attend à ce que les coûts des matières premières continuent d'augmenter cette année, selon son directeur financier
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 09:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercedes-Benz MBGn.DE s'attend à une hausse des coûts des matières premières au cours de l'année en raison du conflit au Moyen-Orient, a déclaré mercredi le directeur financier Harald Wilhelm aux analystes.

Ces difficultés étaient déjà perceptibles au premier trimestre, a déclaré Wilhelm, après que le constructeur allemand de voitures haut de gamme a annoncé une chute de 17 % de son bénéfice d'exploitation au cours de cette période .

“Et nous nous attendons à ce que les coûts des matières premières materials continuent d'augmenter pour le reste de l'année, dépassant nos prévisions du début d'année, sous l'effet notamment de la crise au Moyen-Orient et de la situation macroéconomique mondiale”, a-t-il ajouté.

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