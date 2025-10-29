Mercedes: La marge opérationnelle dépasse les attentes au 3e trimestre, le titre grimpe

Un logo de Mercedes-Benz à Bruxelles

Mercedes-Benz grimpe en Bourse mercredi après avoir fait état pour le troisième trimestre d'une marge opérationnelle supérieure aux prévisions dans son activité automobile principale.

L'amélioration des ventes de modèles haut de gamme ont permis de compenser les charges exceptionnelles liées aux suppressions d'emplois en cours et la forte perte qui en découle.

Vers 09h12 GMT, le titre Mercedes prenait 4,45%, lanterne verte de l'indice DAX.

Au troisième trimestre, la marge opérationnelle de la division automobile de Mercedes s’est élevé à 4,8%, contre 4,7% à la même période l’an dernier, et a dépassé l’estimation moyenne de 3,9% selon un consensus Visible Alpha.

Cette performance a été soutenue par une augmentation de 10% des ventes de modèles haut de gamme, incluant les marques à forte marge Maybach et AMG. Le flux de trésorerie disponible a lui aussi dépassé les attentes, à environ 1,4 milliard d’euros, incitant le groupe à reprendre son programme de rachat d’actions.

Le résultat opérationnel, en revanche, a chuté de 70% en raison des charges liées aux licenciements, alors que l’entreprise met en œuvre des mesures de restructuration visant à réaliser 5 milliards d’euros d’économies à l’échelle mondiale d’ici 2027.

Le groupe a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, mais a mis en garde contre un environnement "dynamique", ajoutant qu'il poursuivrait ses mesures d'efficacité à l’échelle du groupe.

Comme ses concurrents, notamment Porsche et BMW, Mercedes fait face à des défis particuliers sur le marché chinois du premium et du luxe, où une guerre des prix menée par des constructeurs locaux affecte la demande, tandis que les droits de douane américains pèsent également.

JP Morgan salue les résultats trimestriels du groupe "dans le contexte des droits de douane mondiaux et de l’environnement économique", soulignant des marges supérieures aux attentes et une génération de trésorerie exceptionnelle".

"Dans l’ensemble, un trimestre très solide avec des marges automobiles à 4,8% et des marges vans à 10,2%, bien au-delà de nos attentes et également des attentes consensuelles fournies par l’entreprise, avec un Ebit du groupe dépassant de 18% les attentes de l’entreprise."

Selon JP Morgan, "la génération de trésorerie a été exceptionnelle à 1,4 milliard d’euros, bien au-delà des attentes, ce qui permettra d’accélérer le rachat d’actions jusqu’à 2 milliards d’euros au cours des 12 prochains mois".

Citi, a salué le "solide dépassement des attentes" du constructeur ainsi que l’annonce du programme de rachat d’actions.

