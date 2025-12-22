 Aller au contenu principal
Mercedes conclut un accord de 120 millions de dollars avec des États américains dans le cadre du scandale des émissions polluantes
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 17:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercedes-Benz MBGn.DE a déclaré lundi qu'elle allait verser 120 millions de dollars à plusieurs États américains concernant le logiciel de truquage des émissions dans ses véhicules, ce qui, selon le constructeur automobile allemand, résout les dernières poursuites engagées contre lui dans le cadre du Dieselgate aux États-Unis.

La société a convenu avec les procureurs des États américains de résoudre les plaintes civiles relatives à l'environnement et à la protection des consommateurs concernant ses véhicules BlueTEC, qu'elle a autrefois présentés comme "le diesel le plus propre et le plus avancé du monde".

Dans le cadre de l'accord annoncé lundi, l'entreprise poursuivra également un programme visant à équiper les véhicules d'un logiciel antipollution approuvé. Un porte-parole a déclaré que l'entreprise s'attendait à ce que les coûts supplémentaires liés à ces mesures s'élèvent à plusieurs dizaines de millions de dollars.

Les bénéfices nets ne sont pas affectés par ce développement, a déclaré le porte-parole, ajoutant: "Une provision suffisante a été constituée pour les coûts de l'accord global"

