Mercedes : cale de nouveau sous 62,/62,3E information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 13:08









(CercleFinance.com) - Mercedes cale de nouveau sous 62,2/62,3E comme les 28,29 et 30 août 2024.

Le titre pourrait revenir prendre appui sur le support des 56,6E, comme les 6 août et 8 octobre 2024 puis 5 février 2025 (niveau qui coïncide avec l'ex-pic du 13/12/2024).





Valeurs associées MERCEDES-BENZ GROUP 58,38 EUR XETRA -2,10%