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Mercedes-Benz va rappeler environ 144 000 véhicules aux États-Unis en raison de problèmes d'affichage, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 10:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec plus de détails)

Mercedes-Benz MBGn.DE procède au rappel de 144 049 véhicules aux États-Unis en raison de problèmes liés à l'affichage du tableau de bord, a annoncé vendredi l'Agence nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

Le rappel concerne certains modèles AMG GT, Classe C, Classe E, SL, CLE et GLC des années 2024 à 2026.

L'unité de commande du système d'infodivertissement, qui gère les fonctions de navigation et multimédia, peut se réinitialiser pendant que le véhicule roule et provoquer l'extinction de l'écran du tableau de bord, a précisé l'autorité de régulation.

Les concessionnaires mettront à jour gratuitement le logiciel de l'unité de commande du système d'infodivertissement, a ajouté la NHTSA.

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