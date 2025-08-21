 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mercedes-Benz: un projet pilote de recyclage des matériaux avec TSR
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 14:45

(Zonebourse.com) - Mercedes-Benz a annoncé jeudi qu'il allait poursuivre son partenariat signé en 2024 avec le spécialiste du recyclage TSR, en vue de basculer vers un modèle économique plus circulaire grâce à la réutilisation de véhicule en fin de vie.

Dans le cadre de ce projet pilote de 'mine urbaine' (urban mining), les deux groupes ont l'intention de mettre en place, pour la première fois, un site de collecte innovant dédié aux véhicules hors d'usage.

L'objectif est de valoriser de manière stratégique les ressources issues des zones urbaines en récupérant des matières premières secondaires de haute qualité destinées à être réintroduites dans la production de nouveaux véhicules Mercedes-Benz.

Avec l'aide de TSR, les véhicules en fin de vie collectés dans le nord-ouest de l'Allemagne seront démontés, quelle que soit leur marque, avant que les polluants réglementés ainsi que les composants facilement réutilisables soient retirés en vue de leur traitement.

Ces matériaux seront ensuite valorisés grâce à un procédé de recyclage innovant développé par le groupe TSR.

L'acier, l'aluminium, le plastique, le cuivre et le verre seront ainsi récupérés, triés par type, puis réintégrés dans le cycle de production via des fournisseurs de matériaux sélectionnés, le projet présentant d'après Mercedes un potentiel de développement plus global sur le long terme.

Le constructeur automobile explique que cette initiative s'inscrit dans le cadre de son plan stratégique 'Ambition 2039', qui vise à atteindre la neutralité carbone au niveau de l'ensemble de sa flotte de véhicules neufs sur l'intégralité de la chaîne de valeur et tout au long du cycle de vie.

Le groupe ambitionne ainsi de porter la part de matières premières secondaires utilisées dans la fabrication de ses véhicules à 40% d'ici la prochaine décennie.

Ce projet pilote devrait débuter d'ici à la fin de l'été.


