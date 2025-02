Mercedes-Benz: réalise un EBIT de 13,6 MdsE en 2024 information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 10:01









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 145,6 milliards d'euros en 2024 (contre 152,4 milliards d'euros en 2023).



Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) du groupe a atteint 13,6 milliards d'euros (19,7 milliards d'euros en 2023).



Le flux de trésorerie disponible de l'activité industrielle a atteint 9,2 milliards d'euros (11,3 milliards d'euros en 2023), principalement en raison d'un taux de conversion de trésorerie très élevé dans le secteur Voitures et camionnettes.



La liquidité nette de l'activité industrielle a atteint 31,4 milliards d'euros (31,1 milliards d'euros à fin 2023), restant à un niveau similaire à celui de l'année précédente.



Le groupe Mercedes-Benz s'attend à ce que le chiffre d'affaires du groupe en 2025 soit légèrement inférieur à celui de l'année précédente.



L'EBIT du Groupe devrait être nettement inférieur au niveau de l'année précédente, en raison des prévisions de la division.



Le cash-flow libre du Groupe provenant de l'activité industrielle devrait être nettement inférieur au niveau élevé de 2024, en raison de la baisse de l'EBIT de Mercedes-Benz Cars et Mercedes-Benz Vans et de la baisse du CCR de Mercedes-Benz Vans.



Lors de l'Assemblée générale du 7 mai 2025, le Directoire et le Conseil de surveillance proposeront un dividende de 4,30 E par action (2023 : 5,30 E).



Mercedes-Benz a décidé de racheter en bourse jusqu'à 5 milliards d'euros (hors frais accessoires) sur une période pouvant aller jusqu'à 24 mois, sous réserve du renouvellement de l'autorisation par l'assemblée générale de mai 2025 de racheter des actions propres jusqu'à un maximum de 10 % du capital social.





