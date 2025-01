Mercedes-Benz : re-test du support majeur des 52E information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 16:25









(CercleFinance.com) - L'année démarre mal pour Mercedes-Benz qui chute de -3% et retrace le support majeur des 52E des 6, 11,12,13 puis 20,21, 22 puis 26, 27 novembre, sans oublier les 3 et 4 décembre.

En cas d'enfoncement, le récent échec sous 56,5E exposerait le titre à une chute vers 47,5E (règle du balancier).





Valeurs associées MERCEDES-BENZ GROUP 52,78 EUR XETRA -1,90%