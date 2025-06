Mercedes-Benz: production de la nouvelle CLA à Rastatt information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 12:02









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz annonce que la production de la nouvelle CLA électrique a débuté à l'usine de Rastatt, marquant une avancée majeure dans sa stratégie ' Digital First '. L'intégration de l'intelligence artificielle, du jumeau numérique et du système d'exploitation MB.OS dans l'écosystème MO360 permet d'optimiser la production de manière intelligente et connectée.



Les composants clés sont fournis par divers sites allemands : Stuttgart-Untertürkheim pour les entraînements et essieux électriques, Kuppenheim pour les pièces de carrosserie, et Kamenz pour les batteries. L'investissement atteint un montant à trois chiffres en millions d'euros.



La production sera ensuite étendue à BBAC en Chine, tandis que l'usine hongroise de Kecskemét accueillera d'autres modèles de la gamme, avec des batteries issues de l'usine interne et des unités motrices produites à Sebes, en Roumanie.



Selon Ola Källenius, président du directoire, le CLA incarne la nouvelle ère de l'électromobilité ' made in Germany '. Pour Jörg Burzer, membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group responsable de la production, de la qualité et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la CLA symbolise une production durable, numérique et flexible, rendue possible grâce à une équipe passionnée.





