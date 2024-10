Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercedes-Benz: ouvre sa propre usine de recyclage information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz a inauguré sa première usine de recyclage de batteries d'Europe dotée d'un processus mécanique-hydrométallurgique intégré, ce qui en fait le premier constructeur automobile au monde à boucler la boucle du recyclage des batteries grâce à sa propre installation.



L'usine de recyclage de Kuppenheim, dans le sud de l'Allemagne, crée une véritable économie circulaire. Contrairement aux processus existants, le taux de récupération attendu de l'usine de recyclage mécano-hydrométallurgique est supérieur à 96 %.



Des matières premières précieuses et rares telles que le lithium, le nickel et le cobalt peuvent être récupérées d'une manière qui convient à l'utilisation de nouvelles batteries pour les futurs véhicules Mercedes-Benz entièrement électriques.



L'entreprise a investi des dizaines de millions d'euros dans la construction de la nouvelle usine de recyclage de batteries et donc dans la création de valeur en Allemagne.



' Cette première usine intégrée de recyclage mécanique et hydrométallurgique des batteries en Europe marque une étape clé dans l'amélioration de la durabilité des matières premières. Nous envoyons un signal fort de force d'innovation pour la mobilité électrique durable et la création de valeur en Allemagne et en Europe ', souligne Ola Källenius, président du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group AG.





