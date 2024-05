Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercedes-Benz: ouverture des ventes de l'AMG GT 63 SE information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 15:50









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz fait savoir que Mercedes-AMG a débuté les ventes de son nouveau modèle haut de gamme, l'AMG GT 63 S E PERFORMANCE Coupé, désormais disponible à la commande chez les revendeurs partenaires ou en ligne.



Le V8 biturbo AMG de 4,0 litres est associé à une unité d'entraînement électrique AMG générant conjointement une puissance de 600 kW (816 ch) et un couple système maximal allant jusqu'à 1420 Nm.



'L'accélération rapide de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes est la plus rapide de tous les modèles de série Mercedes-AMG', indique le constructeur, qui évoque également une vitesse de pointe de 320 km/h.







Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% MERCEDES-BENZGR XETRA +1.06%