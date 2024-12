Mercedes-Benz: le système de conduite automatisée mis à jour information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 12:48









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz annonce avoir mis à jour Drive Pilot, soit son système de conduite automatisée conditionnelle qui a reçu l'approbation de l'Autorité fédérale allemande des transports.



Ce système, qui sera disponible début 2025 en Allemagne, devient le plus rapide certifié pour la conduite automatisée (SAE-Niveau 3) dans un véhicule de production standard.



Il sera proposé en option sur les gammes de voitures de luxe S-Class et EQS, et avec une mise à jour gratuite pour les véhicules déjà produits.



Le système permettra la conduite automatisée jusqu'à 95 km/h sur le réseau autoroutier allemand, offrant aux conducteurs la possibilité de se consacrer à d'autres activités pendant que la voiture prend en charge la conduite.



Le constructeur ajoute continuer à travailler sur des améliorations, visant 'des vitesses plus élevées et plus de confort'.







Valeurs associées MERCEDES-BENZ GROUP 54,43 EUR XETRA +0,15%