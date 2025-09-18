Mercedes-Benz lance la construction d'un parc éolien de 140 MW à Papenburg (Allemagne)
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 17:30
Cette installation couvrira environ 20% des besoins annuels en électricité de Mercedes-Benz en Allemagne. Joerg Burzer, membre du directoire en charge de la production, a souligné que ce projet illustre la mise en oeuvre concrète de la stratégie de durabilité du groupe.
UKA, propriétaire du futur parc, fournira l'électricité à Mercedes-Benz pour 25 ans. Son dirigeant Gernot Gauglitz qualifie cette réalisation de 'projet phare' au sein d'un portefeuille de plus de 1,5 GW d'éolien terrestre en construction en Allemagne.
Le site de Papenburg, qui s'étend sur 800 hectares, joue un rôle clé dans la recherche et développement du constructeur depuis 1998. Ce parc s'inscrit dans l'objectif de couvrir 70% des besoins énergétiques de la production avec des renouvelables d'ici 2030, avant une transition mondiale vers 100% d'énergies renouvelables.
Valeurs associées
|51,560 EUR
|XETRA
|+1,08%
A lire aussi
-
Solvay a annoncé jeudi la suppression de 140 emplois sur deux sites en Allemagne, dans le cadre de mesures visant selon le groupe à assurer sa compétitivité à long terme dans le pays. Le groupe chimique belge, qui abandonne certaines lignes de produits sur son ... Lire la suite
-
L'Ukraine a déclaré jeudi que ses drones avaient frappé un important complexe pétrochimique et de traitement de pétrole ainsi qu'une raffinerie en Russie, dans le cadre d'une campagne de Kyiv visant à perturber l'industrie énergétique russe. L'Ukraine a intensifié ... Lire la suite
-
Israël a annoncé jeudi avoir effectué des frappes aériennes contre des cibles militaires du Hezbollah dans le sud du Liban, disant vouloir empêcher le mouvement chiite de reconstituer ses forces dans la région. Dans le cadre d'une trêve avec Israël conclue en novembre ... Lire la suite
-
(AOF) - Vinci remporte le contrat d’électrification du projet Rail Baltica d’un montant de 1,77 milliard d’euros. La part de sa filiale Cobra IS s’élève à 885 millions d’euros. Il s'agit d'un contrat d’électrification du réseau de voies ferrées d’Estonie, de Lettonie ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer