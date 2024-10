Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercedes-Benz: la Classe C distinguée par Euro NCAP information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 16:35









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz annonce que sa Classe C a obtenu la note maximale de ' très bien ' (very good) dans la récente évaluation Euro NCAP des systèmes d'assistance à la conduite, avec un score total de 182 points.



Pour rappel, l'Euro NCAP (European New Car Assessment Program), est un organisme international indépendant basé à Bruxelles ayant pour fonction principale d'effectuer des tests de collision et tester les capacités dans le domaine de la sécurité passive des véhicules.



Au terme de l'évaluation, il ressort que la Classe C a surpassé cinq autres véhicules en atteignant 85 % en compétence d'assistance et 97 % en sécurité de secours.



La fonction Active Emergency Stop Assist, permettant un changement de voie et un arrêt contrôlé en cas d'incapacité du conducteur, a particulièrement contribué à ce succès, assure le constructeur.



' La sécurité est essentielle pour Mercedes-Benz. Notre priorité est de réduire la gravité des accidents en conditions réelles, et ce résultat confirme notre expertise en assistance à la conduite ', a déclaré Markus Schäfer, membre du directoire de Mercedes-Benz et directeur de la technologie, du développement et des achats.







Valeurs associées MERCEDES-BENZ GROUP 57,35 EUR XETRA -0,76%