Mercedes-Benz inaugure un AMG Brand Center à Hambourg
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 10:30
Le showroom accueillera jusqu'à 12 modèles de performance, complétés par un espace de réception technique, une boutique d'accessoires, une collaboration avec IWC Schaffhausen et un café-bar.
L'inauguration a réuni 250 invités autour d'animations musicales et culinaires, avec la présentation de modèles d'exception comme l'AMG ONE et le Mercedes-AMG PureSpeed.
Matthias Kallis, président du directoire des succursales Mercedes-Benz en Allemagne du Nord, souligne que ce centre 'offre un lieu d'échange et d'inspiration où l'univers AMG devient tangible dans toutes ses dimensions'.
