Mercedes-Benz inaugure un AMG Brand Center à Hambourg
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 10:30

Mercedes-Benz annonce l'ouverture d'un nouvel AMG Brand Center à Hambourg, le 18 septembre 2025, son deuxième en Allemagne après Essen. Le site, situé à Friedrich-Ebert-Damm, proposera sur plus de 1400 m² une expérience immersive autour de la marque AMG, alliant exposition, services et espace de rencontre.

Le showroom accueillera jusqu'à 12 modèles de performance, complétés par un espace de réception technique, une boutique d'accessoires, une collaboration avec IWC Schaffhausen et un café-bar.

L'inauguration a réuni 250 invités autour d'animations musicales et culinaires, avec la présentation de modèles d'exception comme l'AMG ONE et le Mercedes-AMG PureSpeed.

Matthias Kallis, président du directoire des succursales Mercedes-Benz en Allemagne du Nord, souligne que ce centre 'offre un lieu d'échange et d'inspiration où l'univers AMG devient tangible dans toutes ses dimensions'.

Valeurs associées

MERCEDES-BENZ GROUP
