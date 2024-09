Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercedes-Benz Group: lourd repli après l'avertissement information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz Group chute lourdement en Bourse ce vendredi après avoir révisé à la baisse ses objectifs annuels, évoquant la détérioration de conjoncture économique, tout particulièrement en Chine.



Le constructeur automobile haut de gamme a indiqué qu'il ne tablait plus que sur un marge d'Ebit ajustée entre 7,5% et 8,5% pour sa division de voitures cette année, contre un intervalle allant de 10% à 11% précédemment.



Plusieurs analystes soulignent que cette nouvelle prévision implique la réalisation d'une marge de l'ordre de seulement 6% sur le second semestre, alors que le consensus visait jusqu'ici un chiffre de 10,9%.



Dans le foulée de ses déclarations, l'action Mercedes-Benz Group plongeait de presque 7% vendredi matin, accusant la plus forte baisse de l'indice paneuropéen STOXX Europe 600.



Les titres de ses concurrents dans les voitures de luxe Porsche et Volvo cédaient quant à eux plus de 4% à la suite de cet avertissement. BMW, qui avait déjà lancé un 'profit warning' il y a dix jours, perdait autour de 3%.



L'indice automobile en Europe, le STOXX Europe 600 Automobiles & Parts, lâche également plus de 3% suite à ces annonces, qui ne font que confirmer le contexte d'inquiétude entourant le secteur depuis quelques semaines.



'Si certains investisseurs s'attendaient à un profit warning de la part de Mercedes, nous considérons qu'il s'agit d'une surprise, surtout au vu de son ampleur et de l'absence de commentaires prudents ayant pu le précéder', réagissent les équipes de RBC.



'Quant à l'avertissement de BMW, il s'expliquait par de simples problèmes d'approvisionnement', rappelle le courtier canadien.



Les analystes d'Oddo BHF, qui considèrent aux aussi que la révision à la baisse des objectifs peut surprendre par son ampleur, estiment de leur côté que la situation en Chine est en train de tourner au 'cauchemar'.





Valeurs associées MERCEDES-BENZGR 54,99 EUR XETRA -6,81%