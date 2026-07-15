Mercedes-Benz en pole position sur le DAX après un call jugé convaincant

Avec un gain de 1,5% vers 14h00, le titre Mercedes-Benz Group signe l'une des meilleures performances de l'indice DAX mercredi à la Bourse de Francfort, les précisions apportées hier par la direction du constructeur automobile lors de sa conférence téléphonique de fin de trimestre ayant permis de conforter les attentes du marché.

D'après les analystes de HSBC, qui ont participé au call, le principal enseignement de cette conférence concerne la rentabilité de la division phare, Mercedes-Benz Cars, dont la marge opérationnelle ajustée sur le 2ème trimestre est toujours attendue dans la fourchette de 3% à 5% visée pour l'ensemble de l'année 2026.

HSBC note cependant que les dirigeants du groupe se sont bien gardés de préciser où se situerait la marge au sein de cette fourchette, maintenant un certain flou sur le niveau réel de rentabilité à court terme.

Sur le front commercial, les chiffres détaillés lors de la réunion ont permis de mettre en lumière une trajectoire à deux vitesses, poursuit la banque britannique.

Si les ventes de voitures aux concessionnaires affichent un recul global de 8% sur un an, plombées par le ralentissement du marché chinois, la direction s'est félicitée d'une dynamique bien plus vigoureuse à l'international : hors Chine, les volumes ont en effet bondi de 9% sur un an.

Des détails limités qui n'effraient pas HSBC

La gestion de la trésorerie a également fait l'objet de questions de la part des analystes, le constructeur ayant confirmé que son flux de trésorerie disponible (free cash flow) resterait positif au deuxième trimestre, tout en concédant qu'il s'établirait sous le niveau de 1,9 milliard d'euros enregistré au premier trimestre.

Bien que la direction ait fourni peu de détails sur les raisons précises de ce ralentissement, HSBC estime que le message global du groupe, qui prévoit un bénéfice opérationnel (Ebit) sous-jacent en nette hausse sur un an, s'est avéré globalement rassurant.

Pour HSBC, les déclarations faites lors de ce call confirment que le pire est probablement déjà intégré dans le cours de l'action.

"Les objectifs modestes fixés par le groupe laissent désormais une marge de sécurité au titre", soulignent les analystes de la banque, qui considèrent le niveau actuel du cours comme un point d'entrée attractif.

Jugeant que l'abaissement récent des attentes du marché offre ainsi au constructeur automobile allemand une "bouffée d'oxygène", HSBC maintient sa recommandation d'achat et son objectif de cours à 65 euros, ce qui représente un potentiel de hausse d'environ 47% par rapport aux niveaux actuels.

Le groupe a prévu de publier ses résultats de 2ème trimestre le 28 juillet.