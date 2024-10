Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercedes-Benz: bénéfices divisés par deux au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 09:42









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz Group publie un chiffre d'affaires de 34,5 milliards d'euros au titre du 3e trimestre, un chiffre en repli de 6,7% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le constructeur voit son EBIT se contracter de 48%, à 2,51 milliards d'euros, tandis que son bénéfice net est divisé par deux, à 1,71 milliard d'euros (-53,8%), laissant apparaître un BPA en recul de 47,5%, à 1,81 euro.



Le FCF progresse en revanche de 2%, à 2,39 milliards d'euros.



' Les résultats du troisième trimestre ne répondent pas à nos ambitions. Néanmoins, Mercedes-Benz continue de générer des flux de trésorerie solides, même en période difficile. Nous adoptons une vision prudente de l'évolution du marché pour l'avenir, et nous intensifierons tous nos efforts pour accroître davantage l'efficacité et améliorer les coûts dans l'ensemble de nos activités', a commenté Harald Wilhelm, directeur financier de Mercedes-Benz Group AG.



Côté perspectives, le constructeur estime que Mercedes-Benz Cars devrait enregistrer des ventes annuelles 'légèrement inférieures à celles de 2023' avec une part de véhicules électriques à batterie (BEV) et hybrides rechargeables (xEV) qui devrait se situer entre 18 % et 19 % en 2024.



Le chiffre d'affaires du groupe devrait être légèrement inférieur à celui de l'année précédente.



'Comme communiqué le 19 septembre, le résultat opérationnel (EBIT) et le flux de trésorerie de Mercedes-Benz Group sont attendus nettement en dessous des niveaux de l'année précédente', conclut le constructeur.





Valeurs associées MERCEDES-BENZ GROUP 57,15 EUR XETRA -2,07%