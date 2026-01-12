Mercedes-Benz affiche une hausse de 7% des livraisons en 2025
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 15:15
Mercedes-Benz Cars a livré 459 400 unités au quatrième trimestre, avec des ventes en hausse dans toutes les régions par rapport au troisième trimestre. Les ventes pour l'ensemble de l'année 2025 ont atteint 1,8 million d'unités, avec des ventes solides en Europe, une croissance en Amérique du Sud ( 54 %) et dans les États du Golfe ( 3 %), tandis que les ventes en Chine sont restées inférieures à celles de l'année précédente.
Aux États-Unis, les livraisons se sont élevées à 303 200 unités ( 1 %), tandis que les ventes du groupe ont été affectées par la gestion des stocks.
Dans l'ensemble, les commandes de véhicules électriques à batterie ont augmenté, grâce aux nouveaux modèles électriques CLA et GLC ainsi qu'aux fourgonnettes électriques.
Les ventes de véhicules électriques à batterie (BEV) au quatrième trimestre ont augmenté de 3 % par rapport au quatrième trimestre de l'année dernière et de 18 % par rapport au trimestre précédent, principalement grâce à la nouvelle CLA électrique.
" En 2025, nous avons lancé le plus grand programme de produits et de technologies chez Mercedes-Benz, avec des systèmes de propulsion électrique de pointe et des logiciels intelligents. La toute nouvelle CLA souligne la qualité et l'innovation de nos produits." a déclaré Ola Källenius, président du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group.
