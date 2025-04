Mercedes-Benz: activité et bénéfices trimestriels en baisse information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 09:58









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz Group publie un chiffre d'affaires de 33,22 milliards d'euros au titre du 1er trimestre, en repli de 7,4% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT affiche une contraction de 40,7%, à 2289 ME, pour un bénéfice net de 1731 ME (-42,8%), laissant apparaître un BPA de 1,74 euro (-39,1%).



Le Free Cash Flow ressort quant à lui à 2357 ME (+5,6%).



Dans le détail, la division ' Cars ' a vu ses ventes reculer de 3,6% au 1er trimestre, à 446 300 unités, avec un EBIT ajusté de 1768 ME (-23,9%) et une marge opérationnelle ajustée de 7,3% (vs 9% précédemment).



La division ' Vans ' a aussi vu ses ventes reculer à 83 943 unités (-21,3%) pour un CA en baisse de 16,6%, à 4080 ME. L'EBIT ajusté ressort à 475 ME (-40,6%) avec une marge opérationnelle ajustée de 11,6% (vs 16,3% précédemment).



Enfin, la division ' Mobility ' voit son volume de contrats s'éroder de 3,2%, à 133 680, pour un EBIT ajusté en hausse de 2,9%, à 287 ME et une marge opérationnelle ajustée en très légère progression, passant de 8,5 à 8,6%.



Le groupe estime que l'instabilité actuelle des politiques tarifaires, des mesures d'atténuation et des effets directs et indirects potentiels qui en résultent — notamment sur le comportement des clients et la demande — est trop importante pour permettre une évaluation fiable de l'évolution de l'activité pour le reste de l'année.



Par conséquent, les résultats financiers ne peuvent pas être estimés avec le degré de certitude requis.







Valeurs associées MERCEDES-BENZ GROUP 53,400 EUR XETRA -1,00%